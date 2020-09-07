ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 810 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 48 у дітей та 56 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 222 особи. Одужали за добу 665 осіб, померла 21 особа.
- За останню добу проведено 29 261 тестування, з яких 13 938 методом ПЛР, 15 323 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (119) та Закарпатській (89) областях та в місті Києві (93).
- 8 липня уряд на своєму засіданні прийняв рішення виділити близько 5,3 млрд грн на закупівлю медичного обладнання для оснащення опорних лікарень по всій країні. За ці кошти, зокрема, планується придбання комп’ютерних томографів, ангіографів, систем ендоскопічної візуалізації для операційних блоків.
- Через епідемію коронавірусу спостерігається зниження рівня імунізації в Україні, особливо серед дітей. Зокрема, станом на травень лише 30% дітей першого року життя отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту. За попередньою інформацією, рівень імунізації у червні дещо виріс, проте залишається недостатнім. Міністр закликав батьків проводити імунізацію відповідно до графіку обов'язкових щеплень. Наразі вітчизняні медичні заклади забезпечені вакцинами в повному обсязі.
- Уряд за пропозицією МОЗ затвердив порядок виходу із самоізоляції осіб, які прибули в Україну з країн так званої “червоної зони”. Для цього необхідно зробити ПЛР-тест на COVID-19. Лабораторія, що провела дослідження, повинна внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров’я України. Після цього дані автоматично передаються у додаток “Дій вдома”, і особа отримує повідомлення про можливість припинення самоізоляції.
- Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію серед медиків в Україні на сьогодні складає 7-8 відсотків від загальної кількості хворих. При цьому у квітні він досягав 21%. Зниження показника інфікування медиків пов’язано з відновленням за останні три місяці у вітчизняних лікарнях системи інфекційного контролю та достатнім забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту.
- МОЗ працює над затвердженням типової форми договору про відшкодування коштів лікарням за стажування лікарів-інтернів. Відповідний наказ міністерства буде опублікований на його офіційному сайті.
- Міністр закликав громадян дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо профілактики поширення COVID-19. Масковий режим, дотримання соціальної дистанції та користування антисептиками суттєво знижують ризик інфікування коронавірусом.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 09 липня в Україні зафіксовано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали.
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09 07 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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