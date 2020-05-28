"Рівненщина туристична" має оновлену концепцію
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає Укрінформ.
«Рівненщина була і є туристичним регіоном. Саме тому туристична галузь у Стратегії розвитку Рівненської області до 2027 року є однією з пріоритетних і розрахована на 7 років. Вона включає в себе промоцію регіону через активізацію спортивного, подієвого, історичного та гастрономічного туризму. На часі – відкриття нових продуктів та об’єктів для мандрівників. Їх об’єднала «Рівненщина туристична», що стала частиною інфраструктурного хабу, який ми створюємо у нашому регіоні», – зазначив голова ОДА Віталій Коваль.
У новій концепції «Рівненщини туристичної» на основі SWOT-аналізу виявили три основні блоки, які посилюють сильні сторони краю та впливають на розвиток туризму.
Це – зміна балансу між виїзним та внутрішнім туризмом, інтерес міжнародних донорів до проєктів туристичного спрямування, зростання попиту на креативний туристичний продукт.
Відтак, основними цілями визначено розширення асортименту туристичних продуктів, роботу над підвищенням потенціалу надавачів туристичних послуг, промоцію туристичних продуктів.
За словами керівника Агенції регіонального розвитку Олександра Процюка, туристично успішними для розвитку Рівненщини можуть стати проєкти-магніти.
Серед них – мультифункціональна арена на вулиці Макарова у Рівному, Міжнародний аеропорт «Рівне», туристичний комплекс «Дубенський замок», Тараканівський форт, науково-інноваційний парк INN CITY на базі Національного університету водного господарства.
Вони дадуть змогу розвивати подієвий, історичний та спортивний туризм.
А поєднання духовного та фестивального туризму ще більше розкриє потенціал «Рівненщини туристичної».
Крім того, під час презентації концепції «Рівненщина туристична» представили оновлений бренд-бук, сайт RIVNE.TRAVEL, туристичні продукти, а також розповіли про плани щодо розвитку кулінарної спадщини Рівненщини.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині, щоб популяризувати внутрішні мандрівки, ініціювали проєкт «Туристичні магніти Дніпропетровщини». Його мета – відшукати найцікавіші місця регіону.
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