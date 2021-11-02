Робот Yardroid зі штучним інтелектом може прибирати сніг й косити траву
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Fox43.
"Мета робота - звільнити людей від більшості рутинних домашніх обов'язків, зокрема косіння газону та розчистки дороги в сніжну погоду", - сказав співзасновник і гендиректор компанії Yardroid Ден Любріч.
Майже 9-кілограмовий робот здатний не тільки косити траву й поливати газон, а й знищувати бур’яни, здувати листя і навіть прибирати сніг, якщо його випаде не надто багато.
Завдяки взаємодії з користувачем, Yardroid дізнається більше про навколишнє середовище, в якому він працює. "Він ніби отримує більше даних для покращення роботи алгоритмів на основі штучного інтелекту. Таким чином він стане "розумнішим" і матиме більше даних для порівняння об’єктів, які бачить", - зазначив Любріч.
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