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ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

Роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік

На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії
Інженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics опублікувала вражаюче новорічне відео з роботами, які танцюють під пісню "Do You Love Me?".
Роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на YouTube-канал компанії.

"Вся наша команда зібралася, щоб відсвяткувати початок року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим", - йдеться в привітанні, опублікованому під відео.

На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії. У центрі уваги - два людиноподібних роботи Atlas.

Як зазначає ресурс New Atlas, за останнє десятиліття цей робот продемонстрував приголомшливо швидку еволюцію: в 2013 році він ледве міг ходити, в 2015 вже демонстрував прийоми паркура, а торік - акробатики.

Нагадаємо, що Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics за $917 мільйонів

 

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30 12 2020 12:19
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