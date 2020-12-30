ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОІнженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics опублікувала вражаюче новорічне відео з роботами, які танцюють під пісню "Do You Love Me?".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік
На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на YouTube-канал компанії.
"Вся наша команда зібралася, щоб відсвяткувати початок року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим", - йдеться в привітанні, опублікованому під відео.
На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії. У центрі уваги - два людиноподібних роботи Atlas.
Як зазначає ресурс New Atlas, за останнє десятиліття цей робот продемонстрував приголомшливо швидку еволюцію: в 2013 році він ледве міг ходити, в 2015 вже демонстрував прийоми паркура, а торік - акробатики.
Нагадаємо, що Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics за $917 мільйонів
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