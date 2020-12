Роботи Boston Dynamics станцювали, проводжаючи 2020 рік На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії

Інженерна компанія з робототехніки Boston Dynamics опублікувала вражаюче новорічне відео з роботами, які танцюють під пісню "Do You Love Me?".

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на YouTube-канал компанії. "Вся наша команда зібралася, щоб відсвяткувати початок року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим", - йдеться в привітанні, опублікованому під відео. На відео можна спостерігати, як злагоджено танцює вся лінійка роботів компанії. У центрі уваги - два людиноподібних роботи Atlas. Як зазначає ресурс New Atlas, за останнє десятиліття цей робот продемонстрував приголомшливо швидку еволюцію: в 2013 році він ледве міг ходити, в 2015 вже демонстрував прийоми паркура, а торік - акробатики. Нагадаємо, що Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics за $917 мільйонів

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію