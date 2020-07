Rocket Lab не змогла доставити на орбіту 7 супутників

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab у суботу, 4 липня, запустила з Нової Зеландії ракету з сімома супутниками. Але через технічні проблеми ракета-носій не змогла доставити апарати на орбіту.

Про це повідомляє пресслужба Rocket Lab, зазначає "Громадське".

Спершу двоступеневу ракету Electron з місією Pics Or It Did not Happen успішно запустили з півострова Махія в Новій Зеландії.

У компанії заявили, що технічні проблеми виникли через чотири хвилини після польоту, що призвело до втрати ракети та супутників. Наразі Rocket Lab з'ясовує причини технічних збоїв, щоб надалі розв'язати цю проблему.

Гендиректор Пітер Бек вибачився перед клієнтами, супутники яких не вдалося вивести на орбіту.

"Не сумнівайтеся у тому, що ми з'ясуємо, у чому проблема, виправимо її та незабаром повернемося на майданчик", - написав Бек.

Ракета мала доставити на орбіту сім супутників для фото та відеозйомки за поверхнею Землі.

Загалом Rocket Lab здійснила 11 успішних місій з Electron. Запуск 4 липня був 13 місією. Крім того, перший запуск у травні 2017 року теж був невдалими.

Читайте також: SpaceX відправляє вже третій супутник американських ВПС