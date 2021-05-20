Романчук виграв "золото" чемпіонату Європи з плавання на 1500-метрівці У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук із результатом 14 хвилин 39,89 секунди став чемпіоном Європи

Український плавець Михайло Романчук став переможцем XXXV чемпіонату Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина), де триває турнір з плавання.

Фото: Федерація плавання України

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію