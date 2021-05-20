СПОРТ ВІДЕОУкраїнський плавець Михайло Романчук став переможцем XXXV чемпіонату Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина), де триває турнір з плавання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Романчук виграв "золото" чемпіонату Європи з плавання на 1500-метрівці
У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук із результатом 14 хвилин 39,89 секунди став чемпіоном Європи
Фото: Федерація плавання України
У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук із результатом 14 хвилин 39,89 секунди став чемпіоном Європи, повідомляє Укрінформ.
"Срібло" і "бронзу" взяли італійці - олімпійський чемпіон Грегоріо Палтріньєрі (14.42,91) і Доменіко Акеренца (14.54,36).
Як повідомлялося, українець Сергій Фролов у кваліфікації цієї дисципліни фінішував з дев'ятим результатом (15.10,41), зупинившись за крок від фіналу.
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