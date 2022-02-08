ВІДЕОСлужба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні. Діяли зловмисники на замовлення однієї з політсил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
Для "розгону" деструктивного контенту ділки адміністрували більш як 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів
Фото: ssu.gov.ua
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Як інформують в СБУ, зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни.
"Пропагандистські "потужності" цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.
"Для "розгону" деструктивного контенту ділки адміністрували більш як 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів", - розповіли у відомстві.
Зазначається, що в ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".
Як встановило слідство, він організував ботоферму на замовлення однієї з українських політсил, а для координації дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.
Встановлено, що російський "політтехнолог" створив спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого учасники групи управляли необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах.
При цьому, для маскування зловмисники облаштували обладнання у різних містах - Києві, Харкові та Вінниці.
Також так званий "політексперт" неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіа-ресурсах, підконтрольних його "кураторам".
Правоохоронці провели обшуки за місцями перебування організаторів схему та вилучили:
- апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми;
- 5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів;
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200 "Proxy" - серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.
При цьому на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників. Передано на блокування понад 1500 Telegram-каналів і ботів, більше 1500 акаунтів в Instagram, Facebook та TikTok.
Наразі в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.
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02 08 2022 14:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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