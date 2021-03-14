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Руки роботів наділили чутливими "подушечками пальців"

Забезпечити роботів дотиком виявилося куди складніше, ніж зором і слухом
У Китаї продемонстрували прототип магнітного пристрою, здатного імітувати чутливість пальців людини і забезпечити роботів точними тактильними сигналами.
Руки роботів наділили чутливими "подушечками пальців" Фото: Marc Levin, University of Washington, Flickr

Як передає "Укрінформ", новий пристрій представила команда розробників з Китаю та США, їхня стаття опублікована в журналі Science Robotics.

Забезпечити роботів дотиком виявилося куди складніше, ніж зором і слухом. Тим часом саме ця якість дозволяє людям відчувати не тільки форму і вагу предметів, а й текстури. Роль чутливих "подушечок" з папілярними лініями відіграє тонка (близько 0,5 міліметра) і гнучка магнітна плівка. Дотики і тиск змушують її деформуватися, а розташовані глибше датчики реєструють викликані цим слабкі зміни магнітного поля.

Фото: Marc Levin, University of Washington, Flickr

Рух такого «пальця» по нерівній поверхні змушує вібрувати магнітну плівку, викликаючи характерні коливання магнітного поля. Для аналізу сигналів з датчиків використовується нейромережа. Вона дозволяє визначати не тільки місце і силу дотику, а й зсувні сили - а відтак, відчувати текстуру поверхні, по якій відбувається рух, з високою роздільною здатністю, цитує статтю Naked Science.

Фото: Marc Levin, University of Washington, Flickr

Автори роботи продемонстрували, як роботизована рука, отримуючи зворотний зв'язок від таких магнітних "подушечок пальців", точно змінює силу свого хвата і стабільно утримує наповнювану водою пляшку, маса якої поступово збільшується.

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14 03 2021 12:16
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