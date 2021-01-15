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Samsung представив Bluetooth-брелок для пошуку загублених речей

Ним також можна ввімкнути телевізор чи світло
Компанія Samsung представила новий пристрій для пошуку загублених речей - це Bluetooth-брелок SmartTag, який можна почепити до ключів, валізи та навіть до нашийника собаки.
Samsung представив Bluetooth-брелок для пошуку загублених речей Пристрій для пошуку загублених речей Samsung SmartTag Фото: Samsung

Брелок працюватиме лише на пристроях Samsung Galaxy з операційною системою Android 10 або новішою версією ОП, повідомляє "Громадське".

Пристрій працює через програму Samsung SmartThings, який дозволяє побачити місце розташування предметів на карті. Додаток може показувати індикатор наближення до загубленого предмета залежно від сили сигналу Bluetooth. Також у додатку можна змусити брелок видати звуковий сигнал.

Як пише TechCrunch, SmartTag працює автономно, навіть якщо він розташовується далеко від смартфона власника. Брелок може надсилати сигнали Bluetooth пристроям Galaxy поряд.

Samsung зазначає, що SmartTag передають дані на відстані до 120 метрів. Наприклад, якщо біля загублених ключів пройде людина зі смартфоном Samsung, власник ключів отримає сигнал про місце розташування свого предмета.

У компанії запевняють, що особисті дані користувачів будуть "зашифровані та надійно захищені", тому особиста інформація власника SmartTag не буде передаватися стороннім користувачам Samsung.

Також за допомогою SmartTag можна знайти телефон. Для цього потрібні двічі натиснути на кнопку Galaxy SmartTag, щоб пристрій надіслав звуковий сигнал на смартфон. Крім того, брелок можна використовувати для управління "розумним домом". Наприклад, щоб увімкнути-вимкнути телевізор, кондиціонер, світло тощо.

Водночас, як зазначають видання, SmartTag не буде підтримувати технологію Ultra Wideband (UWB), яка допомагає пристроям знаходити один одного в просторі. Як пише TechCrunch, ця технологія дозволила б користувачам отримати більше даних, ніж просто вимірювання відстані до загубленого предмета. У Samsung кажуть, що випустять SmartTag+ з UWB пізніше у цьому році.

Фото: Samsung

Вартість брелока у США - 29,99 долара (приблизно 850 грн). Він надійде у продаж 29 січня, до цього американські користувачі можуть зробити передзамовлення. Придбати можна як один брелок, так і комплект із двох пристроїв.

SmartTag продаватимуть у чорному та молочному кольорі. На українській версії сайту Samsung поки не сказано, де й коли в Україні можна придбати новий гаджет.

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15 01 2021 10:17
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