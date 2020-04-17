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Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19

"Розповсюдження COVID-19 розпочалося саме з церкви. Розслідування ще триває, але з високою ймовірністю інфекція поширилася саме від священника"
Через коронавірус село Високопілля, що на Харківщині, повністю закрили на карантин. Виїжджати звідти можуть лише працівники критичної інфраструктури зі спеціальними перепустками.
Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19 ukrinform.ua/

Спалах COVID-19 у Високопіллі розпочався з місцевої церкви, про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

За свідченням лікарів, принести хворобу в село міг священник – у нього та його дружини підтвердили коронавірус. Напередодні він відвідував зібрання священнослужителів на Західній Україні.

"Розповсюдження COVID-19 розпочалося саме з церкви. Розслідування ще триває, але з високою ймовірністю інфекція поширилася саме від священника",– прокоментував ситуацію Олексій Кучер, голова Харківської ОДА.

Як повідомляє Валківська РДА, наразі в районі підтверджені ще 9 випадків COVID-19: 4 людини фактично проживають у Високопіллі, 5 – у місті Валки. Головний санітарний лікар Харківщини Любов Махота повідомила, що у Високопіллі відібрано ще 40 зразків для тестування коронавірус.

Зазначимо, що єдина загибла від коронавірусу на Харківщині  На Харківщині 9 парафіян заразилися коронавірусом, бо купували свічки у хворої – також парафіянка місцевої церкви. у Високопіллі. 71-річна жінка продавала там свічки, тож могла контактувати з великою кількістю людей.

В неї діагностували двосторонню пневмонію, а згодом, у день смерті, підтвердили COVID-19. Пацієнтка мала супутні захворювання, зокрема, цукровий діабет.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.

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17 04 2020 17:20
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