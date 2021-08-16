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Шанси зіткнення одного з найнебезпечніших астероїдів у Сонячній системі із Землею більші, ніж ми думали

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Завдяки даним зонду Національного аерокосмічного агентства США "Осіріс" науковці уточнили траєкторію руху астероїда Бенну - одного з найнебезпечніших у Сонячній системі - до 2300 року. З’ясувалося, що шанси його зіткнення із Землею дещо більші, ніж вважалося, але все одно лишаються нікчемно малими.
Шанси зіткнення одного з найнебезпечніших астероїдів у Сонячній системі із Землею більші, ніж ми думали Фото: asteroidapophis.com

Результати відповідного дослідження опубліковані в науковому журналі Icarus, повідомляє пресслужба NASA, пише "Громадське".

Астероїд Бенну, виявлений у 1999 році, вважається (разом із астероїдом Апофісом) одним із найнебезпечніших для Землі через свою орбітальну траєкторію руху та період обертання, який становить близько 1,2 року - це означає, що він відносно часто як для космічних тіл проходитиме повз Землю на порівняно близькій відстані.

Зонд "Осіріс" - одна з небагатьох космічних місій, яка досягла Бенну (це також зробив, приміром, японський апарат "Хаябуса-2"). Зонд NASA провів на астероїді понад два роки й у травні 2021-го вирушив назад до Землі зі зразками ґрунту. Хоча "Осіріс" долетить лише у вересні 2023-го, він уже передав детальні дані про Бенну.

Тепер нам відомо, що Бенну - це астероїд, який утворився внаслідок злиття великих шматків порід під дією гравітації. Його середній діаметр становить близько 490 метрів (раніше були дані про понад 500). А ще ми знаємо більше про те, як різні космічні сили впливають на траєкторію руху астероїда.

Зокрема астрономи вперше оцінили вплив на рух Бенну ефекту Ярковського - незначних змін у рухові космічного тіла внаслідок його нагрівання вдень і охолодження вночі, під час якого виділене тепло надає тілові слабкого реактивного імпульсу. Свого часу ефект зміг пояснити, чому Землі досягли більше космічних тіл, ніж ми думали.

"Вплив [ефекту Ярковського] на Бенну дорівнює вазі трьох виноградин, які постійно діють на астероїд. Так, це крихітний вплив - але значний, якщо розраховувати ймовірність зіткнення Бенну із Землею на десятиліття й століття в майбутнє", - пояснює астроном NASA Стів Чеслі з Лабораторії реактивного руху NASA.

Ці розрахунки допомогли скоректувати прогнозовану траєкторію руху Бенну й виключити так звані гравітаційні замкові щілини - ділянки космічного простору, які через гравітаційне поле Землі у певні проміжки часу впливають на рух астероїда таким чином, що в майбутньому він обов’язково зіткнеться з нашою планетою.

Це своєю чергою допомогло встановити, що до 2030 року шанси зіткнення Бенну із Землею становлять 0,057% - або 1 на 1750. Для порівняння: раніше вважалося, що цей показник становить 1 на 2700 до 2200 року. NASA також розрахувало найближчу до нас дату, коли шанси зіткнення відносно великі (0,037%) - це 24 вересня 2182 року.

Зрештою астрономи також уточнили, чи, бува, не вплинув на шанси зіткнення Бенну із Землею власне "Осіріс" - точніше, його приземлення на астероїд. Відповідь: ні.

Усього науковці задокументували й класифікували понад мільйон астероїдів. Із них лише трохи більш як 10 тисяч розміром у понад кілометр у діаметрі наближалися до Землі, зокрема десь понад 1400 достатньо близько, щоб їх класифікували як потенційно небезпечні.

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16 08 2021 13:44
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