Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз

Європейський Союз планує найближчими днями виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Про це завила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції за підсумками неформального саміту ЄС у Празі. "Найближчими днями буде виділено (Україні – ред.) ще 2 мільярди євро макрофінансової допомоги", - сказала фон дер Ляйєн. Європейський Союз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги, на додачу до наданого у серпні мільярда з загального пакету у 9 млрд євро.

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