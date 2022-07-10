БІЗНЕС & ФІНАНСИ ВІДЕОЄвропейський Союз планує найближчими днями виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз
Фото: з вільного доступу
Про це завила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на пресконференції за підсумками неформального саміту ЄС у Празі.
"Найближчими днями буде виділено (Україні – ред.) ще 2 мільярди євро макрофінансової допомоги", - сказала фон дер Ляйєн.
Європейський Союз підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги, на додачу до наданого у серпні мільярда з загального пакету у 9 млрд євро.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 10 2022 19:43 МЕДІА
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
- Польща, Німеччина та США найбільше цікавлять українських експортерів - МЗС
СТАТТІ