Шведський гурт ABBA випустив перший за 40 років альбом

Легендарний шведський гурт ABBA 5 листопада випустив свій дев'ятий альбом - це перший їхній альбом за 40 років.

Послухати пісні можна на будь-якому сервісі потокового аудіо, повідомляє "Громадське".

Новий альбом називається Voyage, він складається з 10 композицій. Дві пісні - I Still Have Faith In You та Don't Shut Me Down - артисти випустили 2 вересня.

Попередній альбом The Visitors гурт випустив у 1981 році.

Наразі артисти готуються до концерту у травні 2022 року, який, за їхніми словами, буде революційним.

Всесвітньовідомі хіти й нові пісні на концерті виконуватимуть цифрові аватари артистів, яких розробили за допомогою фахівців із компанії творця "Зоряних війн" Джорджа Лукаса. Разом із цифровими версіями учасників на сцені наживо гратимуть музиканти.

А двоє учасників гурту Бйорн Ульвеус та Бенні Андерсон нещодавно заявили, що їхній дев'ятий альбом стане останнім, далі артисти не планують записувати разом нові пісні та продовжувати кар'єру, пише Euronews.

"Я насправді не казав, що "ось воно" (завершення кар'єри - ред.) у 1982 році. Я ніколи не казав собі, що ABBA більше не повернеться. Але я зараз я можу сказати, що ось воно [завершення]", - зазначив Бенні Андерссон. А Ульвеус на знак згоди сказав: "Так".

Гурт ABBA створили в 1972 році, до нього входять Агнета Фельтског, Бйорн Ульвеус, Бенні Андерсон, Анні-Фрід Лінгстад. Назва є акронімом із перших літер імен учасників.

Гурт вважається одним із найуспішніших колективів в історії попмузики. ABBA перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення" у 1974 році з піснею Waterloo. У 1982 році гурт розпався, але залишив по собі такі хіти як Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All та багато інших.

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