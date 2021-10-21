Скасовані потяги та 250 тисяч знеструмлених будинків - у Франції вирує шторм "Аврора"

Шторм "Аврора" спричинив руйнування на півночі Франції та в Парижі: повалені дерева й обірвані лінії електропередач, виникли масові затримки та скасування поїздів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Шторм обрушився на північ Франції ввечері в середу, ночі швидкість вітру сягнула 175 км/год.

У четвер вранці 250 000 домогосподарств були без електроенергії, переважно в Нормандії та Бретані.

Дороги столичного регіону Іль-де-Франс, а також у Бретані і Нормандії подекуди заблоковані через падіння гілок і цілих дерев. У Нормандії на морському узбережжі, де пориви вітру найсильніші, довелося цілком припинити курсування поїздів до 10 ранку четверга - у цей час робітники перевіряли залізничні шляхи та розчищали їх від повалених дерев. Серйозні проблеми з роботою громадського транспорту спостерігаються через негоду і в столиці Франції: довелося зупинити роботу 11 приміських та міських маршрутів.

Очевидці викладають у мережі відео негоди.

Станом на ранок четверга, у 12 департаментах на півночі країни, в тому числі у столичному регіоні, метеорологічна служба Meteo France оголосила передостанній, "помаранчевий" рівень погодної небезпеки.

Зазначається, що вже створена кризова група для координації зусиль з ліквідації наслідків негоди. Проте точні терміни відновлення подачі електроенергії поки не називаються.

Нагадаємо, що в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер.