Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Скасовані потяги та 250 тисяч знеструмлених будинків - у Франції вирує шторм "Аврора"

Шторм обрушився на північ Франції ввечері в середу, ночі швидкість вітру сягнула 175 км/год.
Шторм "Аврора" спричинив руйнування на півночі Франції та в Парижі: повалені дерева й обірвані лінії електропередач, виникли масові затримки та скасування поїздів.
Скасовані потяги та 250 тисяч знеструмлених будинків - у Франції вирує шторм "Аврора" Фото: @mamaany_

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Шторм обрушився на північ Франції ввечері в середу, ночі швидкість вітру сягнула 175 км/год.

У четвер вранці 250 000 домогосподарств були без електроенергії, переважно в Нормандії та Бретані.

Дороги столичного регіону Іль-де-Франс, а також у Бретані і Нормандії подекуди заблоковані через падіння гілок і цілих дерев. У Нормандії на морському узбережжі, де пориви вітру найсильніші, довелося цілком припинити курсування поїздів до 10 ранку четверга - у цей час робітники перевіряли залізничні шляхи та розчищали їх від повалених дерев. Серйозні проблеми з роботою громадського транспорту спостерігаються через негоду і в столиці Франції: довелося зупинити роботу 11 приміських та міських маршрутів.

Очевидці викладають у мережі відео негоди.

Станом на ранок четверга, у 12 департаментах на півночі країни, в тому числі у столичному регіоні, метеорологічна служба Meteo France оголосила передостанній, "помаранчевий" рівень погодної небезпеки.

Зазначається, що вже створена кризова група для координації зусиль з ліквідації наслідків негоди. Проте точні терміни відновлення подачі електроенергії поки не називаються.

Нагадаємо, що в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2021 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.