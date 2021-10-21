Скасовані потяги та 250 тисяч знеструмлених будинків - у Франції вирує шторм "Аврора"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Шторм обрушився на північ Франції ввечері в середу, ночі швидкість вітру сягнула 175 км/год.
У четвер вранці 250 000 домогосподарств були без електроенергії, переважно в Нормандії та Бретані.
Дороги столичного регіону Іль-де-Франс, а також у Бретані і Нормандії подекуди заблоковані через падіння гілок і цілих дерев. У Нормандії на морському узбережжі, де пориви вітру найсильніші, довелося цілком припинити курсування поїздів до 10 ранку четверга - у цей час робітники перевіряли залізничні шляхи та розчищали їх від повалених дерев. Серйозні проблеми з роботою громадського транспорту спостерігаються через негоду і в столиці Франції: довелося зупинити роботу 11 приміських та міських маршрутів.
Очевидці викладають у мережі відео негоди.
Станом на ранок четверга, у 12 департаментах на півночі країни, в тому числі у столичному регіоні, метеорологічна служба Meteo France оголосила передостанній, "помаранчевий" рівень погодної небезпеки.
Зазначається, що вже створена кризова група для координації зусиль з ліквідації наслідків негоди. Проте точні терміни відновлення подачі електроенергії поки не називаються.
Нагадаємо, що в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Баку відкрили Український центр
- ВІДЕО В Ізраїлі горів торговельний центр, є постраждалі
- ФОТО Міс Україна Всесвіт 2021: стало відомо, хто переміг