Сьогодні відбудеться повне сонячне затемнення - єдине у 2020 році
Затемнення зможуть спостерігати жителі південної частини Тихого і Атлантичного океанів, Чилі та Аргентини, повідомляє "Укрінформ". Водночас часткове затемнення буде видно з більш широкої області Тихого океану, Південної Америки і Антарктиди, воно розпочнеться о 08:33 EST (15:33 за Києвом).
Повну фаза затемнення вперше буде видно майже за годину - о 9:32 EST (16:32). Ширина місячної тіні на земній поверхні становитиме приблизно 90 кілометрів.
Повне затемнення матиме ширину приблизно 90 кілометрів і має пройти на схід через Чилі і Аргентину.
Максимальне затемнення очікується об 11:13 EST (18:13 за Києвом). Це станеться на північний захід від села і муніципалітету Сьєрра-Колорада в Аргентині.
Повне сонячне затемнення завершить свій хід по Землі о 12:54 EST (19:54 за Києвом). Спостерігати часткове сонячне затемнення земляни зможуть до 13:53 EST (20:53 за київським часом).
В Україні це явище можна буде подивитися лише онлайн.
Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня 2021 року, але буде видно лише над Південною Америкою.
Як відомо, повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що останній заважає сонячному світлу досягнути нашої планети.
У цьому разі можна спостерігати сонячну корону. Це можливо завдяки тому, що видимі кутові розміри Місяця лише трохи більші за кутові розміри Сонця і у разі повного затемнення, Місяць затьмарює повністю диск Сонця, але не затьмарює корони.
Нагадаємо, що Національна сонячна обсерваторія опублікувала найдетальніший знімок плями на Сонці - його зробив телескоп Даніеля Інує, що розташовується на Гаваях.
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