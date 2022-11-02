SpaceX показала, як виглядатиме пілотований політ Starship на Марс

Ілон Маск під час виступу на космодромі Starbase заявив, що новий космічний корабель Starship, призначений для польотів на Місяць та Марс, уперше досягне навколоземної орбіти цього року

Компанія SpaceX презентувала пілотований корабель Starship, який вирушить у політ 2022 року.

Про це повідомляє engadget, пише Економічна правда.

Засновник SpaceX Ілон Маск під час виступу на космодромі Starbase заявив, що новий космічний корабель Starship, призначений для польотів на Місяць та Марс, уперше досягне навколоземної орбіти цього року.

"На даний момент я абсолютно впевнений, що ми виведемо Starship на орбіту вже скоро цього року. Я вважаю, що Starship допоможе створити місто на Марсі та доставить близько двох тонн матеріалів із Землі", - заявив він.

На презентації показали відеоролик, в якому змодельований пілотований політ Starship на Марс, а також його дозаправка на орбіті та повернення першого ступеня Super Heavy на Землю.

Ловити ракети після повернення буде "Мехазілла" - 140-метрова вежа для обслуговування Starship з роботизованими маніпуляторами.

У ході презентації Маск також зазначив, що SpaceX зіштовхнулася з труднощами під час розробки двигунів Raptor 2 для ракети-носія Super Heavy. Він розповів, що основна причина проблем - плавлення усередині камер двигуна від сильного нагріву.

"Нині компанія дуже близька до вирішення важкого завдання. До наступного місяця виробництво двигунів збільшиться до семи-восьми на тиждень, а до кінця року SpaceX щомісяця випускатиме новий Starship і ракету-носій", - сказав Маск.

Через можливі бюрократичні труднощі SpaceX запустить Starship з космодромів NASA у Флориді. Засновник SpaceX зазначає, що для цього потрібно побудувати необхідну інфраструктуру для запуску корабля, але на будівництво піде максимум півроку.

Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс та розрахований на 100 осіб на борту. SpaceX проводила тестові польоти у межах земної атмосфери із поверненням на Землю.

Лише в одному випробуванні, яке пройшло у травні 2021 року, корабель не зруйнувався.

Нагадаємо, що Маск анонсував десяток запусків корабля Starship у 2022 році