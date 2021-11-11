SpaceX відправила в космос чотирьох астронавтів, які проведуть на МКС пів року

Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації

Космічний корабель Crew Dragon Endurance компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував у середу о 21:03 (4:03 в четвер за київським часом) з Космічного центру Кеннеді НАСА, США.

Як передає Укрінформ, це видно з трансляції запуску з місця події, яка доступна також на сайті Укрінформу.

Місія, відома під назво. Crew-3, стала четвертим польотом SpaceX у космос. До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації.

SpaceX мав намір запустити ракету Falcon 9 з екіпажем ще наприкінці жовтня, але старт був відкладено через погану погоду над Атлантичним океаном, яка могла вплинути на рятувальні операції, якби астронавти змушені були здійснити аварійну посадку в океані. Вдруге політ було відкладено ще через "медичні проблеми" в одного з астронавтів. Проте про кого з них ідеться про яку саме проблему, не повідомляється.

Як повідомлялося, попередня команда чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon в понеділок.

Відзначається, що один з чотирьох парашутів відкрився на хвилину пізніше від запланованого часу, що істотно не вплинуло на швидкість приземлення, однак фахівці досліджують проблему. Також у капсулі не працював туалет.