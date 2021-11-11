ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОКосмічний корабель Crew Dragon Endurance компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував у середу о 21:03 (4:03 в четвер за київським часом) з Космічного центру Кеннеді НАСА, США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX відправила в космос чотирьох астронавтів, які проведуть на МКС пів року
Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації
Фото: SpaceX
Як передає Укрінформ, це видно з трансляції запуску з місця події, яка доступна також на сайті Укрінформу.
Місія, відома під назво. Crew-3, стала четвертим польотом SpaceX у космос. До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації.
SpaceX мав намір запустити ракету Falcon 9 з екіпажем ще наприкінці жовтня, але старт був відкладено через погану погоду над Атлантичним океаном, яка могла вплинути на рятувальні операції, якби астронавти змушені були здійснити аварійну посадку в океані. Вдруге політ було відкладено ще через "медичні проблеми" в одного з астронавтів. Проте про кого з них ідеться про яку саме проблему, не повідомляється.
Як повідомлялося, попередня команда чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon в понеділок.
Відзначається, що один з чотирьох парашутів відкрився на хвилину пізніше від запланованого часу, що істотно не вплинуло на швидкість приземлення, однак фахівці досліджують проблему. Також у капсулі не працював туалет.
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