Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

SpaceX відправила в космос чотирьох астронавтів, які проведуть на МКС пів року

Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації
Космічний корабель Crew Dragon Endurance компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував у середу о 21:03 (4:03 в четвер за київським часом) з Космічного центру Кеннеді НАСА, США.
SpaceX відправила в космос чотирьох астронавтів, які проведуть на МКС пів року Фото: SpaceX
Як передає Укрінформ, це видно з трансляції запуску з місця події, яка доступна також на сайті Укрінформу.
Місія, відома під назво. Crew-3, стала четвертим польотом SpaceX у космос. До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
 
 
Астронавти прибудуть на Міжнародну космічну станцію, де проведуть шість наступних місяців і займатимуться науковими дослідженнями у галузі біології, медицини, навігації.
 
SpaceX мав намір запустити ракету Falcon 9 з екіпажем ще наприкінці жовтня, але старт був відкладено через погану погоду над Атлантичним океаном, яка могла вплинути на рятувальні операції, якби астронавти змушені були здійснити аварійну посадку в океані. Вдруге політ було відкладено ще через "медичні проблеми" в одного з астронавтів. Проте про кого з них ідеться про яку саме проблему, не повідомляється.
 
Як повідомлялося, попередня команда чотирьох астронавтів успішно приземлилася в Мексиканській затоці в іншій капсулі Crew Dragon в понеділок.
 
Відзначається, що один з чотирьох парашутів відкрився на хвилину пізніше від запланованого часу, що істотно не вплинуло на швидкість приземлення, однак фахівці досліджують проблему. Також у капсулі не працював туалет.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2021 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.