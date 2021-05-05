SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників Starlink
Це вже 26-й вивід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року в рамках проекту Starlink, повідомляє "Економічна правда".
З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 1563 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 29 квітня.
Запуск був здійснений о 15:01 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида).
Приблизно через 1 годину 4 хвилини після старту ракети групу супутників Starlink вивели на задану орбіту.
Тим часом перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка використовувалася для запуску дев'ятий раз, через 8 хвилин 39 секунд після запуску здійснила керовану вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка перебувала в Атлантиці приблизно за 600 км від космодрому на мисі Канаверал.
Крім того, спеціальні рятувальні морські судна повинні були виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах.
Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $ 6 млн при запусках своїх ракет.
У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу (а в подальшому - з 30 тис.).
Для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети.
Нагадаємо, що супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні наступного року, технологія доступна до передзамовлення.
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