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SpaceX запустила на орбіту американський супутник-шпигун

Які саме завдання виконуватиме супутник-шпигун на орбіті, не уточнюється
Двоступенева ракета Falcon 9 із супутником-шпигуном NROL-87 Національного розвідувального управління стартувала з бази космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.
SpaceX запустила на орбіту американський супутник-шпигун Фото: Вікіпедія

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на спеціалізований портал Space.

Які саме завдання виконуватиме супутник-шпигун на орбіті, не уточнюється: інформація про його діяльність і обладнання засекречена. 

Зазначається, що на прохання розвідуправління компанія SpaceX припинила веб-трансляцію запуску відразу після того, як перший ступінь успішно повернувся на Землю, точно приземлившись у визначеній зоні.

Фото: twitter.com/SpaceX

Сьогоднішній запуск став п'ятим для SpaceX у 2022 році та 143-м загалом. 

NROL-87 - перший супутник Національного розвідувального управління, запущений цього року. Відомство вперше скористалося послугами компанії SpaceX у рамках контракту щодо космічних запусків вартістю 316 млн доларів, підписаного 2020 року.

Нагадаємо, що SpaceX планує здійснити за рік рекордні 52 запуски ракет

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03 02 2022 10:33
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