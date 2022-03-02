SpaceX запустила на орбіту американський супутник-шпигун
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на спеціалізований портал Space.
Які саме завдання виконуватиме супутник-шпигун на орбіті, не уточнюється: інформація про його діяльність і обладнання засекречена.
Зазначається, що на прохання розвідуправління компанія SpaceX припинила веб-трансляцію запуску відразу після того, як перший ступінь успішно повернувся на Землю, точно приземлившись у визначеній зоні.
Фото: twitter.com/SpaceX
Сьогоднішній запуск став п'ятим для SpaceX у 2022 році та 143-м загалом.
NROL-87 - перший супутник Національного розвідувального управління, запущений цього року. Відомство вперше скористалося послугами компанії SpaceX у рамках контракту щодо космічних запусків вартістю 316 млн доларів, підписаного 2020 року.
Нагадаємо, що SpaceX планує здійснити за рік рекордні 52 запуски ракет
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