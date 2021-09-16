ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОЧетверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX запустила перший цивільний космічний політ
Космічний корабель досягне висоти 575 км, що приблизно на 150 км вище, ніж у Міжнародній космічній станції (МКС). Потім квартет проведе час, проводячи експерименти і дивлячись на Землю через велике вікно з куполом, з якого відкривається панорамний вид
Фото: NSPIRATION4
Про це повідомля BBC із посиланням на SpaceX.
Inspiration4 очолює Джаред Ісаакман, засновник і генеральний директор Shift4 Payments.
До нього приєдналися медик Гейлі Арсено; ветеран ВПС і інженер з аерокосмічних даних Кріс Семброскі; пілотка корабля - геофізик, підприємець Шон Проктор.
Космонавти відправилися на борту ракети SpaceX Falcon 9 і космічного корабля Dragon з стартового комплексу 39A в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.
Космічний корабель досягне висоти 575 км, що приблизно на 150 км вище, ніж у Міжнародній космічній станції (МКС). Потім квартет проведе час, проводячи експерименти і дивлячись на Землю через велике вікно з куполом, з якого відкривається панорамний вид. Скляний купол був встановлений замість механізму, який Dragon зазвичай використовує для стикування з МКС, який в цьому польоті не потрібен.
Приблизно через три дні після старту Dragon і команда Inspiration4 приводняться біля узбережжя Флориди.
Ця місія слідує за польотом сера Річарда Бренсонана борту Virgin Galactic та польотом в космос мільярдера Джеффа Безоса на апараті New Shepard.
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