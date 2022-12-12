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CУСПІЛЬСТВО

Співачка із США Сюзанн Вега випустила пісню про Маріуполь

12 грудня 2022, 21:55
Співачка із США Сюзанн Вега випустила пісню про Маріуполь
Фото: з вільного доступу
Американська співачка Сюзанн Вега випустила кліп на сингл Last Train From Mariupol.
Про це в Telegram повідомила Маріупольська міська рада.
 
Зазначається, що виконавиця Сюзанн Вега випустила трек під назвою Last Train From Mariupol. Пісня присвячена жахам захопленого Маріуполя, який безжально зруйнували росіяни.
 

"Пісня виникла з усіх образів, які ми бачили в новинах, особливо на початку війни в Україні в лютому, коли була масова паніка людей, що біжать на потягу. Один репортаж, який я бачила, був про Маріуполь… Я думала про цей останній поїзд, останній поїзд перед прийдешнім Апокаліпсисом", - сказала Вега в інтерв'ю британському виданню The Line of Best Fit.
 
У чорно-білому кліпі Вега співає під акомпанемент Джеррі Леонарда, який грає на гітарі. "Я чула, там був сам Бог, в останньому поїзді з Маріуполя. Наляканий тим, що він бачив", − йдеться у пісні.
 
Сюзанн Вега - американська співачка, авторка пісень та музична продюсерка. Музична кар'єра співачки триває вже понад 30 років. За цей час вона випустила дев’ять студійних альбомів и отримала десятки престижних нагород.
 
 
СШАпісняМаріупольмузика

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