Стала відома тренувальна арена збірної України під час Євро-2020
Арена розташована у передмісті Бухареста - Волунтарі. Істотної різниці між столицею немає, оскільки це - сателіт мегаполісу, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Zbirna.com.
"На Євро-2020 команда-учасниця матиме можливість провести лише одне тренування на кожній з арен чемпіонату, але за умови наявності матчу на цьому стадіоні. Збірна України свої тренування проводитиме на арені імені Ангела Йорданеску".
"Це невелчкий стадіон, який вміщує 4,5 тисячі глядачів. Поруч розташоване поле зі штучним покриттям і ще одне натуральне поле, але менших розмірів. Основна роздягальня стадіону межує з тренажерним залом і примикає до сауни. Тому футболісти збірної зможуть проводити після тренувань відновлювальні процедури прямо на стадіоні", - зазначається у повідомленні.
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