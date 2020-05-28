Стало відомо, чому старт Crew Dragon відклали в останню мить

Старт космічного корабля Crew Dragon V2 компанії SpaceX з двома астронавтами на борту відклали через грозовий фронт, який міг завадити аварійній посадці у разі нештатної ситуації.

Про це у Facebook повідомив один з учасників проєкту, фахівець у галузі аеронавтики, український журналіст і письменник Андрій Васильєв (друкується під псевдонімом Дорж Бату), передає Укрінформ.

«Отже, старт відклали через несприятливі погодні умови. Грозовий фронт на курсі 90 градусів не дав можливості безпечно стартувати, адже у цьому випадку важлива погода не лише над стартовим майданчиком, але й на ділянці можливої аварійної посадки. А вузьке стартове вікно не дало можливості дочекатись, поки хмари розійдуться», - йдеться у дописі.

За словами Васильєва, рішення приймалося важко, за 26 хвилин до старту підрозділ NASA, відповідальний за метеорологічні умови ще сумнівався, але за 15 хвилин до старту, отримавши черговий прогноз із зонда, остаточно відклав запуск.

«Отже, наступні вікна: 30 травня о 3:22 PM EDT, або 31 травня о 3:00 PM EDT. У будь-якому разі, сьогодні була чудова передстартова репетиція у бойових умовах. А успішні передстартові процедури, це 50% успіху. Практики забагато не буває», - підсумував експерт.

Нагадаємо, що компанія британського підприємця Річарда Бренсона Virgin Orbit здійснила невдалу першу спробу виведення власної ракети-носія LauncherOne на орбіту.