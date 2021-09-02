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Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open

Найкраща українська тенісистка йде далі
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) стартувала з перемоги в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open Еліна Світоліна. Фото: zimbio.com

У першому колі 26-річна українка обіграла чешку Марію Боузкову (№50 WTA), повідомляє Sport.ua.

Australian Open. Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Марія Боузкова (Чехія) - 6:3, 7:6(5)

Відразу після жеребкування стало зрозуміло, що в першому колі Світоліній доведеться попітніти. Боузкова - суперниця досить неприємна, хоча і не має переваги над Світоліною в потужності ударів і подач. Але чешка не гірше рухається по корту, а її технічний арсенал дуже різноманітний. З бійцівськими якостями теж все добре, це ми пам'ятаємо по фіналу в Монтерреї.

Починалося все прогнозовано, Боузкова часто використовувала виходи до сітки, а на прийомі другої подачі намагалася дуже активно тиснути. І якщо з першою загрозою вдавалося хоч якось справлятися, то друга - постійно давала про себе знати. Більш того, сьогодні у Еліни був дуже низький відсоток попадання в корт першої подачі. Це змушувало розігрувати зайві очки на своїй подачі, що безсумнівно відбирало сили і надмірно навантажувало плече.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine. Марія Боузкова

 

Ключовими в першому сеті стали третій і четвертий гейми. Спочатку Світоліна відіграла брейкпойнт опонентки, а потім заробила потрійний, а чешка відразу ж подала подвійну. Взагалі в першому сеті Боузкова частенько помилялася, при тому що в розіграшах відчувала себе досить непогано. Помилки Світоліної були більш помітні, тому що вони траплялися вже у виграшному становищі, але в сумі їх було трохи менше. Українці вдалося захистити всі свої подачі, стартова партія була виграна з четвертого сетболу.

 

На початку другого сету тенісистки обмінялися брейками, після чого особливих шансів виграти чужу подачу ні в кого не спостерігалося. Справжня м'ясорубка розпочалася у восьмому геймі, який за підсумком тривав 11 з половиною хвилин. Світоліна не реалізували чотири геймболи, а Боузкова могла двічі робити брейк. У підсумку українка все ж взяла очко, але вся подальша гра пішла за сценарієм виривання перемоги «на зубах». Було видно, що Еліна відверто втрачає сили, по суперниці це було менш помітно.

Getty Images / Global Images Ukraine. Еліна Світоліна

 

Світоліна в десятому геймі була змушена ще і відігравати сетбол, який Марія заробила в розіграші на 28 ударів. Звичайно ж, все дійшло до тай-брейка. На початку Еліна виграла пару чудових очок біля сітки, але легкої прогулянки не вийшло, адже подача не виручала. Але і чешка на тай-брейку не зіграла ідеально, в боротьбі вона допускала помилки. На щастя для нас, на цей раз все вийшло, Еліна виграла у впертій боротьбі двох характерів, дуже добре, що гра не затягнулася на третій сет. Хотілося більш впевненої перемоги, але як є.

 

Це була третя зустріч тенісисток, українка виграла вдруге.

 

У наступному раунді Світоліна зіграє проти американки Корі Гауфф (№48 WTA).

Фото: Sport.ua

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Світоліна повернулася до ТОП-5 рейтингу WTA

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09 02 2021 11:44
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