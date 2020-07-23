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Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції

Підозрюваний з заручником зник на авто
Автовикрадача в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського. З правоохоронцем підозрюваний зник на наданому на його вимогу автомобілі.
Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції Telegram

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку Національної поліції, передає РБК - Україна.

Так, 23 липня о 9 ранку на вул. Остапа Вишні, біля приміщення адміністративного суду, під час затримання працівниками поліції автовикрадача той дістав гранату РГД-5. Чоловік погрожував її підірвати.

"У Полтаві у заручниках злочинця перебуває працівник поліції! Зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. Після перемовин зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія", - інформує поліція.

Вказано, що підозрюваний поїхав з Шияном на автомобілі, який автовикрадачу надали на його вимогу.

Авто поїхало у напрямку виїзду з міста. Наразі триває спецоперація із затримання чоловіка.

Нагадаємо, що у Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату, правоохоронці проводять спецоперацію по його затриманню. Поліцейські ведуть з чоловіком перемовини.

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23 07 2020 12:00
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