Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції
Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку Національної поліції, передає РБК - Україна.
Так, 23 липня о 9 ранку на вул. Остапа Вишні, біля приміщення адміністративного суду, під час затримання працівниками поліції автовикрадача той дістав гранату РГД-5. Чоловік погрожував її підірвати.
"У Полтаві у заручниках злочинця перебуває працівник поліції! Зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. Після перемовин зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія", - інформує поліція.
Вказано, що підозрюваний поїхав з Шияном на автомобілі, який автовикрадачу надали на його вимогу.
Авто поїхало у напрямку виїзду з міста. Наразі триває спецоперація із затримання чоловіка.
Нагадаємо, що у Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату, правоохоронці проводять спецоперацію по його затриманню. Поліцейські ведуть з чоловіком перемовини.
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