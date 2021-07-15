ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНауковці за допомогою телескопа TESS виявили чотири планети, що обертаються навколо двох молодих зірок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи
Вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років, що рівняє приблизно 5% від віку Сонця
Фото: NASA
Про це повідомляє NASA.
Зірки TOI 2076 і TOI 1 807 розташовуються на відстані 130 світлових років від Землі, а дистанція між ними становить близько 30 світлових років.
Вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років, що рівняє приблизно 5% від віку Сонця.
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Навколо TOI 2076 обертається три міні-нептуна - планети, розміри яких знаходяться між розмірами Землі і Нептуна.
Біля TOI 1807 розташовується тільки одна планета.
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