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Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи

Вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років, що рівняє приблизно 5% від віку Сонця
Науковці за допомогою телескопа TESS виявили чотири планети, що обертаються навколо двох молодих зірок.
Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи Фото: NASA
Про це повідомляє NASA.
 
Зірки TOI 2076 і TOI 1 807 розташовуються на відстані 130 світлових років від Землі, а дистанція між ними становить близько 30 світлових років.
 
 
Вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років, що рівняє приблизно 5% від віку Сонця.
 
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Навколо TOI 2076 обертається три міні-нептуна - планети, розміри яких знаходяться між розмірами Землі і Нептуна.
 
 Біля TOI 1807 розташовується тільки одна планета.
 
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15 07 2021 09:25
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