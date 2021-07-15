Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи Вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років, що рівняє приблизно 5% від віку Сонця

Науковці за допомогою телескопа TESS виявили чотири планети, що обертаються навколо двох молодих зірок.

Фото: NASA

Про це повідомляє NASA. Зірки TOI 2076 і TOI 1 807 розташовуються на відстані 130 світлових років від Землі, а дистанція між ними становить близько 30 світлових років. Вік обох зірок становить близько 200 мільйонів років, що рівняє приблизно 5% від віку Сонця. Читайте також: Hubble показав яскраве зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона Навколо TOI 2076 обертається три міні-нептуна - планети, розміри яких знаходяться між розмірами Землі і Нептуна. Біля TOI 1807 розташовується тільки одна планета. Читайте також: NASA представила телескоп, який "полюватиме" на небезпечні астероїди

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