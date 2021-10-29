Тепер Meta: Цукерберг оголосив про зміну назви Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну імені компанії - вона називатиметься Meta.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт компанії.

За словами Марка Цукерберга, таким чином компанія об'єднує усі додатки та технології під єдиним брендом.

Під час онлайн-презентації Цукерберг заявив, що його корпорація відтепер зосереджуватиметься на розробці нової розширеної віртуальної платформи.

"Я дуже багато думав про нашу ідентичність у той момент, коли ми переходимо на новий етап. Facebook є одним із продуктів, який використовується найбільше в історії всього світу, він став культовим брендом у сфері соціальних медіа", - заявив Цукерберг під час презентації нової віртуальної платформи, над якою його компанія працюватиме впродовж наступних років.

"Настав час для нашої компанії взяти інше ім’я, яке втілюватиме все, що ми робимо, яке відображатиме, хто ми є та що ми сподіваємося побудувати. Я радий оголосити, що відсьогодні наша компанія називатиметься Meta", - оголосив Цукерберг, уточнивши, що назви всіх інших платформ залишаться без змін.

Він підкреслив, що мета нової платформи полягає в реалізації "метасвіту", заснованому на програмних продуктах, сервісах та пристроях, які відтворюватимуть віртуальну реальність. Кожний користувач може створювати свій робочий простір у віртуальному світі, спілкуватися в таких "кімнатах" з друзями, а також відвідувати цілком реальні події, наприклад, концерти – через VR-технології. При цьому, користувачі матимуть змогу обирати свої аватари, щоб підкреслити власну сутність.

Роботу метавсесвіту забезпечуватимуть нові розробки компанії на платформі Horizon, які отримали назви Horizon Home, Horizon Workrooms, Horizon Worlds.

У метавсесвіті можна буде грати у VR-ігри, чим компанія планує залучити значну кількість нових користувачів. Крім того, розробники обіцяють забезпечити "телепорти" для своїх клієнтів в інші галактики, а також подорожі в часі, щоб особисто досліджувати історичні події.

Але на цьому можливості нової платформи не завершуються. Її користувачі можуть вчитися нових професій - для прикладу, хірургічних операцій, а також вивчати макросвіт комах і рослин. Можна також займатися спортом із власним віртуальним інструктором або у групі однодумців.

Як зазначив Цукерберг, метавсесвіт - це також про збереження екології, оскільки людям не потрібно буде щодня їздити на роботу або в інших справах, у тому числі у відрядження на зустрічі із зарубіжними колегами. Свого роду, це покращене вирішення реалістичних комунікацій для віддаленої роботи.

Розробники також стверджують, що новий продукт може розширити можливості для людей, які займаються продажем власної продукції. Адже у віртуальному режимі вони зможуть представити свій товар на відстані, а також в умовах, карантинних обмежень.

Для більш реалістичного сприйняття користувачами метавсесвіту виробники обіцяють випустити нові окуляри віртуальної реальності Cambria, обладнані найсучаснішими технологіями VR.

Нинішня презентація - це лише початок великої подорожі, адже розвиток системи займе роки, зауважив Цукерберг. Водночас він підкреслив, що нова платформа буде ретельно перевірена з метою безпеки та конфіденційності користувачів.

Нагадаємо, що журнал Time присвятив свою свіжу обкладинку Марку Цукербергу після нещодавного глобального збою соцмережі Facebook.