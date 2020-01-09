Теракт в Житомирській області: намагалися підірвати потяг з паливом з Білорусі
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України, передає РБК - Україна.
На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху потягу, який транспортував із Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух. У результаті цього було деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали.
Фото: наслідки вибуху в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії.
"Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Фото: наслідки вибуху в Житомирській області (oda.zht.gov.ua)
Також на сайті поліції у Житомирській області повідомляють, що потяг, в якому перевозились нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Потерпілих немає.
Крім того, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вночі ремонтні бригади терміново ремонтували зруйновані колії для відновлення руху.
"Оцінюємо наслідки вибуху на перегоні "Сокорики-Бехи", що в Коростенському районі", - додав він.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в місті Жовті Води у чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого той загинув. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
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