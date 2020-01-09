Теракт в Житомирській області: намагалися підірвати потяг з паливом з Білорусі

На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху потягу, який транспортував із Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух

У Коростенському районі Житомирської області стався вибух на залізничних коліях, де рухався вантажний поїзд з нафтопродуктами. СБУ кваліфікувала справу як теракт.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України, передає РБК - Україна.

На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху потягу, який транспортував із Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух. У результаті цього було деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали.

Фото: наслідки вибуху в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії.

"Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки вибуху в Житомирській області (oda.zht.gov.ua)

Також на сайті поліції у Житомирській області повідомляють, що потяг, в якому перевозились нафтопродукти, пошкоджень не зазнав. Потерпілих немає.

Крім того, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вночі ремонтні бригади терміново ремонтували зруйновані колії для відновлення руху.

"Оцінюємо наслідки вибуху на перегоні "Сокорики-Бехи", що в Коростенському районі", - додав він.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в місті Жовті Води у чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого той загинув. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.