Тернопіль відмовився посилювати карантин "Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі"

З понеділка у Тернополі все працюватиме у звичному режимі, попри внесення міста в "червону зону" карантину. Зміниться тільки те, що містом їздитимуть так звані спецрейси, котрі перевозитимуть місцевих жителів за наявності довідки чи іншого документа з місця роботи.

rbc.ua/

Відповідне рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції, передає РБК - Україна. Крім того, продовжать роботу школи. "Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі", - заявив міський голова Сергій Надал. Йому цікаво, як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи. Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

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