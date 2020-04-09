ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЗ понеділка у Тернополі все працюватиме у звичному режимі, попри внесення міста в "червону зону" карантину. Зміниться тільки те, що містом їздитимуть так звані спецрейси, котрі перевозитимуть місцевих жителів за наявності довідки чи іншого документа з місця роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тернопіль відмовився посилювати карантин
"Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі"
rbc.ua/
Відповідне рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції, передає РБК - Україна.
Крім того, продовжать роботу школи.
"Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі", - заявив міський голова Сергій Надал.
Йому цікаво, як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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