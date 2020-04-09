Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я ВІДЕО

Тернопіль відмовився посилювати карантин

"Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі"
З понеділка у Тернополі все працюватиме у звичному режимі, попри внесення міста в "червону зону" карантину. Зміниться тільки те, що містом їздитимуть так звані спецрейси, котрі перевозитимуть місцевих жителів за наявності довідки чи іншого документа з місця роботи.
Тернопіль відмовився посилювати карантин rbc.ua/

Відповідне рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції, передає РБК - Україна.

Крім того, продовжать роботу школи.

"Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі", - заявив міський голова Сергій Надал.

Йому цікаво, як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи.

Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2020 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.