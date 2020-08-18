Тіхановська записала ще одне відеозвернення
Звернення опубліковано в YouTube, передає РБК - Україна.
Тіхановська нагадала, що її чоловіка затримали в Гродно за звинуваченням у злочині, якого він не скоював - по провокації спецслужб.
"Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші. Звинуватили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави", - заявила вона.
Вона також звинуватила державні ЗМІ у брехні по відношенню до Сергія Тіхановського.
"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гниючих система, в якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їх вибір", - додала вона.
Тіхановська передала прихильникам слова свого чоловіка, який просить, щоб вони "не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя".
Нагадаємо, що Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що повторних президентських виборів у країні не буде.
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