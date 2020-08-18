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Тіхановська записала ще одне відеозвернення

Тіхановська заявила, що Лукашенко вкрав у білорусів їх вибір
Суперниця чинного президента Білорусі Олександра Лукашенко Світлана Тіхановська записала ще одне відеозвернення. Вона привітала свого чоловіка Сергія Тіхановського, який перебуває під арештом, з днем народження і звернулася з черговим закликом до прихильників.
Тіхановська записала ще одне відеозвернення facebook com strana888

Звернення опубліковано в YouTube, передає РБК - Україна.

Тіхановська нагадала, що її чоловіка затримали в Гродно за звинуваченням у злочині, якого він не скоював - по провокації спецслужб.

"Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші. Звинуватили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави", - заявила вона.

Вона також звинуватила державні ЗМІ у брехні по відношенню до Сергія Тіхановського.

"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гниючих система, в якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їх вибір", - додала вона.

Тіхановська передала прихильникам слова свого чоловіка, який просить, щоб вони "не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя".

Нагадаємо, що Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, заявив, що повторних президентських виборів у країні не буде.

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18 08 2020 13:40
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