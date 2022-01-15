Топ-10 YouTube-блогерів у 2021 році заробили $300 млн. Хто став найвисокооплачуванішим ютубером?

До десятки ютуберів із найбільшим доходом цьогоріч потрапила семирічна росіянка, яка з 2018 року з родиною живе у США, Анастасія Радзінська та її YouTube-канал Like Nastya

У 2021 році найвисокооплачуванішим YouTube-блогером став MrBeast (справжнє ім'я Джиммі Дональдсон). Попередні три роки ютубером із найбільшим річним доходом був нині 10-річний Раян Каджі.

Про це повідомляє Forbes, зазначає "Громадське".

MrBeast має 88,1 мільйона підписників та 14,3 мільярда переглядів. За минулий рік він заробив 54 мільйони доларів, що у більш ніж двічі більше, ніж у 2020-му.

На каналі він роздає великі суми грошей друзям і підписникам за виконання різноманітних завдань (або й просто так). Заробляв блогер не лише на монетизації відео та рекламі, а й на бренді MrBeast Burger - це мережа ресторанів швидкого харчування, яка працює лише з доставленням Дональдсона.

У попередні три роки найвисокооплачуванішим блогером був Раян Каджі зі штату Техас. На YouTube почали з'являтися відео з хлопчиком, коли йому було 4 роки, зараз йому 10. У 2021 році Раян заробив 27 мільйонів доларів та посів 7 місце в рейтингу.

Як пише Forbes, батьки хлопчика та їхні бізнес-партнери розмірковують над тим, як розвивати YouTube, оскільки Раян дорослішає і розпаковування іграшок і дитячих ігор йому можуть бути вже не цікаві.

Наразі основний канал Ryan's World має 31 мільйон підписників, також під іменем Раяна продають фірмові іграшки.

До десятки ютуберів із найбільшим доходом цьогоріч потрапила семирічна росіянка, яка з 2018 року з родиною живе у США, Анастасія Радзінська та її YouTube-канал Like Nastya. Торік вона заробила 28 мільйонів доларів та посіла шосте місце у рейтингу.

Вона, як і у 2020 році, стала єдиною дівчиною у десятці найвисокооплачуваніших блогерів.

Загалом десятка ютуберів заробила у 2021 році 300 мільйонів доларів - на 40% більше, ніж у 2020-му. Їхній заробіток збільшився завдяки зростанню кількості переглядів та вартості реклами. Реклама становить приблизно половину заробітків блогерів.

Нагадаємо, що YouTube представив рейтинг найпопулярніших в Україні відео 2021 року - тобто таких, що набрали найбільше переглядів.