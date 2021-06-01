ТОП-20 світлин Землі, зроблених торік на орбіті

Космічний центр імені Джонсона американської космічної агенції NASA опублікував двадцятку найкращих світлин планети Земля, зроблених астронавтами, які працюють на Міжнародній космічній станції.

Фото можна переглянути за посиланнями у YouTube, передає "Урінформ".

"Чоловіки та жінки, які живуть та працюють на Міжнародній космічній станції, роблять тисячі фотографій своєї рідної планети щороку, тому ми попросили людей з відділу вивчення Землі в космічному центрі Джонсона NASA надати низку кращих світлин нашої планети, зроблених протягом 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Землі проросло насіння рису, що побувало на Місяці