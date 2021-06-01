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ТОП-20 світлин Землі, зроблених торік на орбіті

Космічний центр імені Джонсона американської космічної агенції NASA опублікував двадцятку найкращих світлин планети Земля, зроблених астронавтами, які працюють на Міжнародній космічній станції.
ТОП-20 світлин Землі, зроблених торік на орбіті Фото: РБК-Україна

Фото можна переглянути за посиланнями у YouTube, передає "Урінформ".

"Чоловіки та жінки, які живуть та працюють на Міжнародній космічній станції, роблять тисячі фотографій своєї рідної планети щороку, тому ми попросили людей з відділу вивчення Землі в космічному центрі Джонсона NASA надати низку кращих світлин нашої планети, зроблених протягом 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Землі проросло насіння рису, що побувало на Місяці

 

 

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06 01 2021 17:49
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