Цієї ночі росія атакувала Україну "шахедами" із нової поставки Ірану – Зеленський

російська федерація у ніч з 18 на 19 грудня атакувала Україну 34 дронами-камікадзе типу “Шахед” із нової партії, яку поставив Іран загальною кількістю 250 штук.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

“Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 "шахеди". Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це "шахеди" з нової партії, яку отримала росія від Ірану. 250 штук – стільки всього «шахедів» зараз отримано державою-терористом”, - сказав він.

Зеленський підкреслив, що російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів передусім по українській енергетиці.

Так, за його словами, лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 млн українців, міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики.

“Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більш як десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла”, - додав Президент.

Як повідомлялося, у ніч на 19 грудня росія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Повітряні сили збили 30 дронів із запущених 35-ти.