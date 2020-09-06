Туреччина запустила проморолик для приваблення туристів

Туреччина готується приймати туристів з-за кордону з середини червня. Планується, що з 1 липня буде відновлено авіасполучення з Україною

Міністерство туризму Туреччини опублікувало відео, що розповідає про туристичні принади країни та запрошує мандрівників знову "відкрити для себе" цю дестинацію.

Проморолик має привернути увагу туристів до можливостей та перспектив відпочинку в Туреччині, зокрема цьогоріч, в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Знову відкрий для себе кольори Туреччини: синій, зелений, колір кави. Знову відчуй, знову вдихни, знову проживи", – закликають створювачі промовідео.

За задумом авторів, синій – це свіжість та безмежність, колір морських просторів та неба, зелений – це колір натхнення та чистоти, лісів та лугів, колір кави – це відкриття та знахідки, що символізує історичні та визначні місця.

У відео представлені мальовничі куточки всіх найпопулярніших регіонів Туреччини: від Чорноморського регіону до берегів Середземного моря, також демонструються музеї просто неба, каньйони, історичні пам'ятки.

Зараз цей проморолик активно просувають на телебаченні в Туреччині та за її межами, а також у соцмережах.

Нагадаємо, що велосипедний туризм в Україні набирає обертів. Найпопулярніші напрямки – Карпати, Закарпаття, Поділля та Полісся.