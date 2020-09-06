Туреччина запустила проморолик для приваблення туристів
Проморолик має привернути увагу туристів до можливостей та перспектив відпочинку в Туреччині, зокрема цьогоріч, в умовах пандемії коронавірусу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Знову відкрий для себе кольори Туреччини: синій, зелений, колір кави. Знову відчуй, знову вдихни, знову проживи", – закликають створювачі промовідео.
За задумом авторів, синій – це свіжість та безмежність, колір морських просторів та неба, зелений – це колір натхнення та чистоти, лісів та лугів, колір кави – це відкриття та знахідки, що символізує історичні та визначні місця.
У відео представлені мальовничі куточки всіх найпопулярніших регіонів Туреччини: від Чорноморського регіону до берегів Середземного моря, також демонструються музеї просто неба, каньйони, історичні пам'ятки.
Зараз цей проморолик активно просувають на телебаченні в Туреччині та за її межами, а також у соцмережах.
Нагадаємо, що велосипедний туризм в Україні набирає обертів. Найпопулярніші напрямки – Карпати, Закарпаття, Поділля та Полісся.
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