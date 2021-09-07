Турецький безпілотник з українським двигуном побив рекорд висоти

БПЛА Akinci досяг висоти 38 039 футів (11 594 метрів). Такої висоти в небі було вперше досягнуто літаком національної розробки

У Туреччині БПЛА Akinci, розроблений компанією Bayraktar та оснащений двигуном українського виробництва, побив рекорд, досягнувши найбільшої висоти, яку коли-небудь досягали літаки турецького виробництва.

Про це повідомляє інформагентство DHA.

"БПЛА Akinci досяг висоти 38 039 футів (11 594 метрів). Такої висоти в небі було вперше досягнуто літаком національної розробки", - йдеться у повідомленні.



Фото: DHA

Під час цього польоту БПЛА Akinci Bayraktar пробув у повітрі 25 годин 46 хвилин, подолав у повітрі 7507 км.

Akinci здійснив перший рейс 6 грудня 2019 року. На сьогодні він налітав загалом 347 годин 28 хвилин у ході 870 випробувальних та навчальних польотів,

Як повідомляв Укрінформ, у середині березня БПЛА Akıncı турецької розробки, обладнаний двигуном українського виробництва, успішно пройшов чергове випробування - тестування на ідентифікацію системи БПЛА Akıncı. У квітні було успішно проведено перші пробні стрільби ракетами MAM-T, розробленими компанією Roketsan для БПЛА Akinci.

Перша демонстрація ударного безпілотного літального апарата нового покоління Akıncı - спільної розробки України і Туреччини - відбулася в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2019 у Стамбулі. Пізніше компанія Baykar Defence зняла документальний фільм про безпілотник Akıncı - один із найуспішніших проєктів українсько-турецької співпраці в оборонній сфері.