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Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID

Розробник Девід Генсон зауважує, що такий робот може полегшити роботу медичного персоналу під час пандемії
Команда вчених з Гонконгу, яка створила людиноподібного робота Софію, запускає нову пілотну модель - робота на ім'я Грейс, якого задіюватимуть у сфері охорони здоров’я.
Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID Фото: CNA

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на СNA.  

Як зазначається, призначення робота - догляд за людьми похилого віку або хворими на COVID-19 пацієнтами, що перебувають в ізоляції.

Грейс має азіатські риси обличчя і каштанове волосся, одягнена в блакитну уніформу медсестри. На грудях у неї тепловізор, який вимірює температуру пацієнта. Робот використовує штучний інтелект для діагностики, вміє говорити англійською та знає діалекти китайської.

Розробник Девід Генсон зауважує, що такий робот може полегшити роботу медичного персоналу під час пандемії.

За словами директора компанії Hanson Robotics і Singularity Studio Девіда Лейка, масове виробництво бета-версії Грейс планують розпочати до серпня.

У наступному році її роботу мають розгорнути у Гонконзі, материковому Китаї, Японії і Південній Кореї.

Генсон додав, що вартість роботів, яку зараз можна порівняти з цінами на елітні автомобілі, знизиться, коли компанія буде виробляти десятки або сотні тисяч одиниць.

Нагадаємо, що Disney представили людиноподібного робота: вміє кліпати і рухатись, але не має шкіри

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11 06 2021 12:38
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