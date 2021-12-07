ПОЛІТИКА ВІДЕОПрезидент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Берліна зустрівся з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес
Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ
Як повідомляє Укрінформ, зустріч проходила у форматі тет-а-тет у палаці Бельвю.
Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес.
У такому самому форматі ввечері запланована зустріч глави Української держави з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Паралельно у Берліні проходять переговори міністра енергетики України Германа Галущенка та голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в Міністерстві економіки та енергетики ФРН.
Як повідомлялося, тема транзиту газу та будівництва газопроводу "Північний потік-2" є однією з основних під час берлінських зустрічей Президента.
Нагадаємо, що напередодні Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери ФРН, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.
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