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У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра

Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес
Президент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Берліна зустрівся з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ
Як повідомляє Укрінформ, зустріч проходила у форматі тет-а-тет у палаці Бельвю.
 
Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес.
 
У такому самому форматі ввечері запланована зустріч глави Української держави з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
 
Паралельно у Берліні проходять переговори міністра енергетики України Германа Галущенка та голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в Міністерстві економіки та енергетики ФРН.
 
Як повідомлялося, тема транзиту газу та будівництва газопроводу "Північний потік-2" є однією з основних під час берлінських зустрічей Президента.
 
 
Нагадаємо, що напередодні Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери ФРН, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.
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12 07 2021 14:53
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