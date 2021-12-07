У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес

Президент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Берліна зустрівся з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Як повідомляє Укрінформ, зустріч проходила у форматі тет-а-тет у палаці Бельвю. Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин та міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес. У такому самому форматі ввечері запланована зустріч глави Української держави з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Паралельно у Берліні проходять переговори міністра енергетики України Германа Галущенка та голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в Міністерстві економіки та енергетики ФРН. Як повідомлялося, тема транзиту газу та будівництва газопроводу "Північний потік-2" є однією з основних під час берлінських зустрічей Президента. Нагадаємо, що напередодні Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери ФРН , головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

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