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У Чехії представили потужний електробайк із причепом

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Чеська компанія Kuberg представила електричний маунтинбайк Kuberg Ranger із запасом ходу до 100 км без підзарядки.
У Чехії представили потужний електробайк із причепом УКРІНФОРМ

Про це повідомляє портал Electrek, передає Укрінформ.

"Чеська компанія з виробництва електричних мотоциклів Kuberg представила Kuberg Ranger", - йдеться у повідомленні.

Транспортний засіб може використовуватися як електричний маунтинбайк або електроскутер.

Як повідомляє портал, у Kuberg Ranger вбудований акумулятор із потужністю в 14 кВт.

Сам маунтинбайк може набирати швидкість до 80 кілометрів за годину, а його запас ходу без підзарядки становить до 100 км. Також Kuberg Ranger має причеп, який має можливість перевозити до 30 кг ваги.

Зазначається, що вартість базової моделі розпочинається з 4 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто.

 
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21 07 2020 14:40
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