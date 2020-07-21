У Чехії представили потужний електробайк із причепом

Чеська компанія Kuberg представила електричний маунтинбайк Kuberg Ranger із запасом ходу до 100 км без підзарядки.

Про це повідомляє портал Electrek, передає Укрінформ.

"Чеська компанія з виробництва електричних мотоциклів Kuberg представила Kuberg Ranger", - йдеться у повідомленні.

Транспортний засіб може використовуватися як електричний маунтинбайк або електроскутер.

Як повідомляє портал, у Kuberg Ranger вбудований акумулятор із потужністю в 14 кВт.

Сам маунтинбайк може набирати швидкість до 80 кілометрів за годину, а його запас ходу без підзарядки становить до 100 км. Також Kuberg Ranger має причеп, який має можливість перевозити до 30 кг ваги.

Зазначається, що вартість базової моделі розпочинається з 4 тисяч доларів США.

Нагадаємо, що німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто.