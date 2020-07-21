У Чехії представили потужний електробайк із причепом
Про це повідомляє портал Electrek, передає Укрінформ.
"Чеська компанія з виробництва електричних мотоциклів Kuberg представила Kuberg Ranger", - йдеться у повідомленні.
Транспортний засіб може використовуватися як електричний маунтинбайк або електроскутер.
Як повідомляє портал, у Kuberg Ranger вбудований акумулятор із потужністю в 14 кВт.
Сам маунтинбайк може набирати швидкість до 80 кілометрів за годину, а його запас ходу без підзарядки становить до 100 км. Також Kuberg Ranger має причеп, який має можливість перевозити до 30 кг ваги.
Зазначається, що вартість базової моделі розпочинається з 4 тисяч доларів США.
Нагадаємо, що німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто.
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