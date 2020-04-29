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У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію

"На даху міської ради з'явилася метеостанція"
В Івано-Франківську на даху будівлі міської ради встановили метеостанцію, яка щохвилини збиратиме метеоінформацію.
У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію Скріншот з відео

Про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook, передає Укрінформ.

"На даху міської ради з'явилася метеостанція. Сьогодні відділ програмного та комп'ютерного забезпечення встановив метеорологічну станцію, яка кожну хвилину збирає метеодані і одразу ж передає на сервер. Вона стежить за температурою, вологістю повітря, атмосферним тиском, напрямом і силою вітру, точкою роси, кількістю опадів, кількістю ультрафіолетового випромінювання. Івано-Франківська міська рада - перша в Україні - впроваджує такий проєкт з метеобезпеки", - повідомляє Марцінків.

За його словами, метеостанція миттєво буде передавати інформацію у службу оперативного реагування та службу з надзвичайних ситуацій.

"Тобто, навіть вночі при загрозі буревію чи підвищеній кількості опадів, що може викликати повінь чи затоплення, буде відправлений сигнал тривоги відповідним службам. І вони будуть напоготові", - запевняє Марцінків.

Водночас, міський голова Івано-Франківська зазначив, що місцева влада планує встановити також ще два безконтактні датчики для вимірювання рівнів води на річках Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська.

Нагадаємо, що коронавірус підтвердили у жінки, яка після пологів померла в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі.

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29 04 2020 12:50
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