У Google створили додаток, який дозволяє людям із порушенням зору бігати самостійно, а не з поводирем

Команда Google Research розробила додаток для смартфона, який дозволяє людям із порушенням чи повною втратою зору самостійно займатися бігом, без поводиря.

Додаток завдяки нейромережі використовує комп'ютерний зір: він зчитує на дорозі яскраву лінію та за допомогою звукових підказок намагається не дозволити людині вийти за смугу, повідомляє "Громадське". Для роботи програми доступ до інтернету непотрібний.

Передусім телефон потрібно закріпити на поясі так, щоб камера дивилася вперед, і під'єднати навушники. Якщо людина відхилятиметься занадто вліво, попередження про це звучатиме в лівому навушнику, занадто вправо - у правому навушнику. Інтенсивність звуку залежить від того, як сильно людина відхилилася.

Спочатку розробники намалювали жовту лінію на закритій біговій трасі та зібрали з неї безліч записів бігу, щоб навчити алгоритм розпізнавати відхилення. Після цього додаток випробував доброволець Томас, який повністю втратив зір.

Томас любить бігати, у цьому йому допомагає пес-поводир. На закритій трасі чоловік разом із додатком уперше за багато років зміг самостійно пробігти вісім кіл.

Далі алгоритм вирішили протестувати в парку, але перед тим його навчили працювати за різних погодних умов. Врешті-решт програма була готова до роботи.

"Я чекав 25 років, щоб самостійно бігати на відкритому просторі. Я стояв на старті й стрибав від хвилювання", - розповів Томас про очікування.

Дружина та діти Томаса разом із собакою чекали його на фініші. Чоловік зміг успішно пробігти дистанцію без поводиря.

"Уперше в житті я не почувався сліпим. Я почувався вільним", - сказав Томас.

Розробники планують протестувати додаток на різних дистанціях. Також хочуть співпрацювати з місцевою владою та громадськими організаціями для того, щоб створювати яскраві смуги для бігу, які необхідні для роботи додатка.

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