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У Каліфорнії стрімко розширюється лісова пожежа, яка вже охопила 607 гектарів

Зазначається, що полум’я виявлено у малонаселеному районі Біг-Сур вздовж узбережжя центральної Каліфорнії
В американському штаті Каліфорнія стрімко розширюється масштабна лісова пожежа, яка вже охопила територію у 607 гектарів.
У Каліфорнії стрімко розширюється лісова пожежа, яка вже охопила 607 гектарів Фото: THE MERCURY NEWS VIA GETTY IMAGES
Про це повідомляє BBC.
 
Зазначається, що полум’я виявлено у малонаселеному районі Біг-Сур вздовж узбережжя центральної Каліфорнії.
 
 
Сильний вітер підштовхує вогонь до моря, полум’я було видно біля одного із найвищих залізобетонних мостів у світі Біксбі-Крік. Влада вже закрила один із автобанів штату через стихійне лихо.
 
Нині пожежники з щонайменше 13 відомств штату працюють над тим, аби загасити пожежу.
 
Станом на вечір п’ятниці повідомлялося, що полум’я охопило близько 40 гектарів лісу.
 
Торік Каліфорнія зазнала сильної посухи, що призвела до руйнівних лісових пожеж.
 
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23 01 2022 14:21
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