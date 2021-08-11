У Канаді створили робота, що може вакцинувати без голки

Таким чином пацієнтам не треба буде боятися голок або слідів на шкірі після щеплення

Канадська компанія Cobionix розробила автономного робота Cobi, який може вакцинувати людей без використання голки.

Використовуючи безгольну технологію щеплення від іншого виробника, робот вводить вакцину у вигляді струменя рідини під високим тиском, який проходить через отвір шкіри, розміром з людську волосину.

Зауважується, що таким чином пацієнтам не треба буде боятися голок або слідів на шкірі після щеплення.

Cobi працює повністю автономно. Він використовує LiDAR-датчики для сканування пацієнта. Потім робот на основі цієї інформації складає 3D-мапу тіла пацієнта. Згодом він може проаналізувати цю карту, щоб визначити найкраще місце для щеплення.

Cobi також надає інструкції пацієнтам, зокрема, де встати і чи потрібно зняти одяг для щеплення.

У компанії заявляють, що Cobi вийде на ринок охорони здоров'я десь через два роки.

Як повідомлялося, студенти з австралійського Університету Аделаїди розробили робота для сканування Наракортської печери, яку було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.