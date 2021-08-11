ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОКанадська компанія Cobionix розробила автономного робота Cobi, який може вакцинувати людей без використання голки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Канаді створили робота, що може вакцинувати без голки
Таким чином пацієнтам не треба буде боятися голок або слідів на шкірі після щеплення
Фото: BGR
Про це повідомляє BGR.
Використовуючи безгольну технологію щеплення від іншого виробника, робот вводить вакцину у вигляді струменя рідини під високим тиском, який проходить через отвір шкіри, розміром з людську волосину.
Зауважується, що таким чином пацієнтам не треба буде боятися голок або слідів на шкірі після щеплення.
Cobi працює повністю автономно. Він використовує LiDAR-датчики для сканування пацієнта. Потім робот на основі цієї інформації складає 3D-мапу тіла пацієнта. Згодом він може проаналізувати цю карту, щоб визначити найкраще місце для щеплення.
Cobi також надає інструкції пацієнтам, зокрема, де встати і чи потрібно зняти одяг для щеплення.
У компанії заявляють, що Cobi вийде на ринок охорони здоров'я десь через два роки.
Як повідомлялося, студенти з австралійського Університету Аделаїди розробили робота для сканування Наракортської печери, яку було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
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08 11 2021 17:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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