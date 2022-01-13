У Казахстані розпочалося виведення військ ОДКБ

Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану буде здійснено починаючи з 13 січня поточного року протягом 10 днів

У Казахстані в четвер розпочалося виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на «Казінформ».

Зазначається, що зараз в Алмати відбувається виведення сил ОДКБ. «Церемонія» розпочалася з хвилини мовчання на згадку про загиблих внаслідок масових протестів у низці регіонів країни.

Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Росія та Таджикистан направили до Казахстану 2030 військових та 250 одиниць техніки, пише видання.

Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану буде здійснено починаючи з 13 січня поточного року протягом 10 днів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня президент Казахстану Токаєв заявив про завершення військової місії країн Організації договору колективної безпеки у Казахстані.

У Казахстані 2 січня розпочалися мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ. Незабаром вони переросли в масові протести попри те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинуло щонайменше 30 людей.

Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 госпіталізовано.

На всій території країни було запроваджено режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.

12 січня Токаєв достроково зняв надзвичайний стан у деяких регіонах.

У місті Алмати, станом на 13 січня, правоохоронці вже затримали 1 925 учасників акцій протесту.