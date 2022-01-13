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У Казахстані розпочалося виведення військ ОДКБ

Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану буде здійснено починаючи з 13 січня поточного року протягом 10 днів
У Казахстані в четвер розпочалося виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
У Казахстані розпочалося виведення військ ОДКБ Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на «Казінформ».
 
Зазначається, що зараз в Алмати відбувається виведення сил ОДКБ. «Церемонія» розпочалася з хвилини мовчання на згадку про загиблих внаслідок масових протестів у низці регіонів країни.
 
Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Росія та Таджикистан направили до Казахстану 2030 військових та 250 одиниць техніки, пише видання.
 
Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану буде здійснено починаючи з 13 січня поточного року протягом 10 днів.
 
 
Як повідомляв Укрінформ, 11 січня президент Казахстану Токаєв заявив про завершення військової місії країн Організації договору колективної безпеки у Казахстані.
 
У Казахстані 2 січня розпочалися мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ. Незабаром вони переросли в масові протести попри те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.
 
Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.
 
У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинуло щонайменше 30 людей.
 
Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 госпіталізовано.
 
На всій території країни було запроваджено режим надзвичайного стану.
 
7 січня президент Казахстану наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.
 
12 січня Токаєв достроково зняв надзвичайний стан у деяких регіонах.
 
У місті Алмати, станом на 13 січня, правоохоронці вже затримали 1 925 учасників акцій протесту.
 
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13 01 2022 10:31
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