ПОЛІТИКА ВІДЕОУ Казахстані в четвер розпочалося виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Казахстані розпочалося виведення військ ОДКБ
Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану буде здійснено починаючи з 13 січня поточного року протягом 10 днів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на «Казінформ».
Зазначається, що зараз в Алмати відбувається виведення сил ОДКБ. «Церемонія» розпочалася з хвилини мовчання на згадку про загиблих внаслідок масових протестів у низці регіонів країни.
Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Росія та Таджикистан направили до Казахстану 2030 військових та 250 одиниць техніки, пише видання.
Поетапне виведення сил ОДКБ з Казахстану буде здійснено починаючи з 13 січня поточного року протягом 10 днів.
Як повідомляв Укрінформ, 11 січня президент Казахстану Токаєв заявив про завершення військової місії країн Організації договору колективної безпеки у Казахстані.
У Казахстані 2 січня розпочалися мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ. Незабаром вони переросли в масові протести попри те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.
Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.
У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинуло щонайменше 30 людей.
Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 госпіталізовано.
На всій території країни було запроваджено режим надзвичайного стану.
7 січня президент Казахстану наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.
12 січня Токаєв достроково зняв надзвичайний стан у деяких регіонах.
У місті Алмати, станом на 13 січня, правоохоронці вже затримали 1 925 учасників акцій протесту.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2022 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Парламент Британії допитає Джонсона через скандал із вечіркою під час локдауну
- ФОТО У New York Times опублікували нову карту з приблизним розташуванням російських військ біля України
- ВІДЕО Печерський суд заарештував майно Порошенка
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі