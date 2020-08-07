CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОНа мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу. Наразі на мосту утворилась значна пробка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано
Утворилась пробка від метро "Чернігівська"
Фото : РБК - Україна
Про це повідомляє dtp.kiev.ua та карта Google Maps, передає РБК - Україна.
Як повідомляється, утворилась пробка від метро "Чернігівська". Також за даними карти Google Maps, ускладнений рух транспорту від Набережного шосе до Броварського проспекту в районі цього моста.
Фото: пробка на мосту Метро (google.com/maps)
На відео видно, як десятки людей перекрили дорогу на мосту.
Місцеві ЗМІ пишуть, що дорогу перекрили в якості протесту. Люди вимагають, щоб їм добудували квартири.
Нагадаємо, що у Києві з 1 липня буде змінено умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що такі зміни є вимушеними.
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08 07 2020 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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