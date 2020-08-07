У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано

На мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу. Наразі на мосту утворилась значна пробка.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua та карта Google Maps, передає РБК - Україна.

Як повідомляється, утворилась пробка від метро "Чернігівська". Також за даними карти Google Maps, ускладнений рух транспорту від Набережного шосе до Броварського проспекту в районі цього моста.

Фото: пробка на мосту Метро (google.com/maps)

На відео видно, як десятки людей перекрили дорогу на мосту.

Місцеві ЗМІ пишуть, що дорогу перекрили в якості протесту. Люди вимагають, щоб їм добудували квартири.

Нагадаємо, що у Києві з 1 липня буде змінено умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що такі зміни є вимушеними.