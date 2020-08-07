Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано

Утворилась пробка від метро "Чернігівська"
На мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу. Наразі на мосту утворилась значна пробка.
У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє dtp.kiev.ua та карта Google Maps, передає РБК - Україна.

Як повідомляється, утворилась пробка від метро "Чернігівська". Також за даними карти Google Maps, ускладнений рух транспорту від Набережного шосе до Броварського проспекту в районі цього моста.

Фото: пробка на мосту Метро (google.com/maps)

На відео видно, як десятки людей перекрили дорогу на мосту.

Місцеві ЗМІ пишуть, що дорогу перекрили в якості протесту. Люди вимагають, щоб їм добудували квартири.

Нагадаємо, що у Києві з 1 липня буде змінено умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що такі зміни є вимушеними.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2020 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.