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У Китаї акулу-робота запустили в океанаріум

Біонічна акула завдовжки 4,7 м та вагою 350 кг постала перед відвідувачами океанаріуму в місті Шанхай
В океанаріумі Шанхая, найбільшого міста Китаю, демонструють робота - точну копію китової акули.
У Китаї акулу-робота запустили в океанаріум Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
 
«Біонічна акула завдовжки 4,7 м та вагою 350 кг постала перед відвідувачами океанаріуму в місті Шанхай», - ідеться в повідомленні.
 
 
Зазначається, що робот може плавати, міняти напрямок руху, пірнати, занурюватися на глибину - майже як справжня акула.
 
Як повідомлялося, вчені із Шанхайського університету транспорту розробили робота, який може самостійно з'їжджати з гори на лижах.
 
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30 01 2022 11:54
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