У Китаї акулу-робота запустили в океанаріум

Біонічна акула завдовжки 4,7 м та вагою 350 кг постала перед відвідувачами океанаріуму в місті Шанхай

В океанаріумі Шанхая, найбільшого міста Китаю, демонструють робота - точну копію китової акули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Біонічна акула завдовжки 4,7 м та вагою 350 кг постала перед відвідувачами океанаріуму в місті Шанхай», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що робот може плавати, міняти напрямок руху, пірнати, занурюватися на глибину - майже як справжня акула.

Як повідомлялося, вчені із Шанхайського університету транспорту розробили робота, який може самостійно з'їжджати з гори на лижах.