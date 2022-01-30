ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОВ океанаріумі Шанхая, найбільшого міста Китаю, демонструють робота - точну копію китової акули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї акулу-робота запустили в океанаріум
Біонічна акула завдовжки 4,7 м та вагою 350 кг постала перед відвідувачами океанаріуму в місті Шанхай
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
«Біонічна акула завдовжки 4,7 м та вагою 350 кг постала перед відвідувачами океанаріуму в місті Шанхай», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що робот може плавати, міняти напрямок руху, пірнати, занурюватися на глибину - майже як справжня акула.
Як повідомлялося, вчені із Шанхайського університету транспорту розробили робота, який може самостійно з'їжджати з гори на лижах.
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30 01 2022 11:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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