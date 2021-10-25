Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

У Китаї показали дизайн футуристичного аеромобіля

Вже у 2024 році компанія планує представити офіційну версію
HT Aero, яка є дочірньою компанією китайського автомобільного виробника Xpeng Motors, показала дизайн майбутнього летючого автомобіля.
У Китаї показали дизайн футуристичного аеромобіля Фото: XPeng / HT Aero
Про це повідомляє New Atlas.
 
Вже у 2024 році компанія планує представити офіційну версію.
 
 
Зазначається, що літаючий транспортний засіб із двома пропелерами нагадує комбінацію електричного люксового гіперкара моделі Bugatti та американського військового літака Bell-Boeing V-22 Osprey.
 
 
Автомобіль також матиме можливість вертикального зльоту та посадки (eVTOL).
 
 
За словами гендиректора компанії Делі Жао, автомобіль зможе літати на невеликій висоті , а також їздити по дорогах як звичайне авто.
 
 
Як повідомлялося, шведська компанія Jetson Aero показала свій компактний мініатюрний електричний літаючий апарат The Jetson One, який може здійснювати вертикальний зліт та посадку (eVTOL).
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2021 12:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.