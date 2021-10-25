У Китаї показали дизайн футуристичного аеромобіля Вже у 2024 році компанія планує представити офіційну версію

HT Aero, яка є дочірньою компанією китайського автомобільного виробника Xpeng Motors, показала дизайн майбутнього летючого автомобіля.

Фото: XPeng / HT Aero

Про це повідомляє New Atlas. Вже у 2024 році компанія планує представити офіційну версію. Зазначається, що літаючий транспортний засіб із двома пропелерами нагадує комбінацію електричного люксового гіперкара моделі Bugatti та американського військового літака Bell-Boeing V-22 Osprey. Автомобіль також матиме можливість вертикального зльоту та посадки (eVTOL). За словами гендиректора компанії Делі Жао, автомобіль зможе літати на невеликій висоті , а також їздити по дорогах як звичайне авто. Як повідомлялося, шведська компанія Jetson Aero показала свій компактний мініатюрний електричний літаючий апарат The Jetson One, який може здійснювати вертикальний зліт та посадку (eVTOL). Читайте також: У Норвегії запустять "розумний" елекропором з нульовим рівнем викидів

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