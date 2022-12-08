ВІДЕОКитайська компанія Xiaomi презентувала робочий прототип робота-гуманоїда, який отримав назву CyberOne.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
Загалом висота робота на прізвисько "Металевий брат" становить 177 сантиметрів, а його вага - 52 кг
Фото: Твіттер Лей Цзюня
Про це повідомляє Engadget.
Під час презентації CyberOne зробив кілька кроків до середини сцени і подарував генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню квітку, перш ніж ввічливо погодився зробити селфі з людиною, відповідальною за його існування. Робот також згодом зміг самостійно зійти зі сцени.
Загалом висота робота на прізвисько "Металевий брат" становить 177 сантиметрів, а його вага - 52 кг.
"Гуманоїдна машина" має обличчя у вигляді вигнутої OLED-панелі, яка може бачити світ у 3D і чути за допомогою двох мікрофонів, щоб ідентифікувати "85 типів звуків навколишнього середовища та 45 класифікацій людських емоцій".
Вартість одного екземпляра CyberOne становить від 89 000 до 104 000 доларів США. Поки що невідомо, коли компанія розпочне масове виробництво цього робота, проте пообіцяла продовжувати додавати нові можливості для свого першого робота-гуманоїда.
Як повідомлялося, раніше лабораторія Robotics X Lab, що належить китайській технологічній корпорації Tencent, презентувала нового робопса Max.
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12 08 2022 10:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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