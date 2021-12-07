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У Китаї представили робота-гуманоїда

Загалом робот зможе висловити 28 видів емоцій
Китайська компанія UBTECH Robotics представила "розумного" робота-гуманоїда Walker X.
У Китаї представили робота-гуманоїда Фото: UBTECH Robotics
Про це повідомляє InceptiveMind.
 
Завдяки штучному інтелекту робот може взаємодіяти з людьми, підбирати предмети та уникати перешкод.
 
Walker X також може стискати предмети й навіть виконувати завдання, які вважаються досить важкими для роботів, наприклад, відкривати кришку пляшки. Загалом робот може тримати у руках до 3 кг вантажу.
 
Максимальна швидкість його руху не перевищує 3 км за годину. Також він легко адаптується до різних типів місцевості, таких як трава, килим, кахель тощо.
 
 
У компанії заявляють, що Walker X має можливість спілкуватися з людьми двома способами. По-перше, в ньому встановлена система розпізнавання мови та синтезу голосу. По-друге, у його голові на рівні очей встановлений великий екран, що імітує міміку очей.
 
Загалом робот зможе висловити 28 видів емоцій.
 
Нагадаємо, що китайська компанія Unitree Robotics представила чотириногого робота Go1, який візуально нагадує собаку. Робот біжить поруч із власником і переносить на спині невеликі вантажі - наприклад, пляшку води.
 
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12 07 2021 14:17
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