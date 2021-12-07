У Китаї представили робота-гуманоїда

Китайська компанія UBTECH Robotics представила "розумного" робота-гуманоїда Walker X.

Завдяки штучному інтелекту робот може взаємодіяти з людьми, підбирати предмети та уникати перешкод.

Walker X також може стискати предмети й навіть виконувати завдання, які вважаються досить важкими для роботів, наприклад, відкривати кришку пляшки. Загалом робот може тримати у руках до 3 кг вантажу.

Максимальна швидкість його руху не перевищує 3 км за годину. Також він легко адаптується до різних типів місцевості, таких як трава, килим, кахель тощо.

У компанії заявляють, що Walker X має можливість спілкуватися з людьми двома способами. По-перше, в ньому встановлена система розпізнавання мови та синтезу голосу. По-друге, у його голові на рівні очей встановлений великий екран, що імітує міміку очей.

Загалом робот зможе висловити 28 видів емоцій.