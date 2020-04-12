У Китаї вперше на дорогах загального користування запустили повністю безпілотне таксі

У китайському місті Шеньчжень вперше повністю безпілотні таксі AutoX від Alibaba Group запустили на дороги загального користування.

У компанії зазначають, що вони стали першими у Китаї, хто запустив таку технологію, повідомляє "Громадське". Раніше робота безпілотних таксі жорстко регулювалась законом, а для того, щоб почати працювати на дорогах загального користування компанії мали забезпечити "запасного водія", який би страхував управління машиною.

Та на відміну від інших схожих проєктів, у цих машинах повністю усунули резервну систему віддаленого керування живою людиною, тож таксі повністю покладається на автоматичну систему.

Уряд Китаю не встановлював обмеження де саме мають курсувати такі таксі, однак у компанії вирішили, що зосередяться на центрі міста.

Щоб показати, як це працює, компанія опублікувала відео, де мікроавтобус Fiat Chrysler Pacifica самостійно їде центром міста, навколо вантажних автомобілів, робить повороти та оминає пішоходів.

Для того, щоб вдосконалити роботу безпілотного таксі, розробники щодня випускали на вулиці міста тисячу машин для збору даних.

"Це просто мрія. Попрацювавши так багато років, ми, нарешті, дійшли до того, що технологія є досить зрілою, а ми відчуваємо себе достатньо впевненими, щоб усунути резервну систему керування", - сказав генеральний директор AutoX Цзянсіон Сяо.

Проєкт AutoX був заснований у 2016 році. Наразі він все ще перебуває на етапі тестувань та не доступний для громадськості. Та вже у найближчі 2-3 роки розробники сподіваються отримати дозвіл на регулярне перевезення пасажирів.

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