У Луцьку невідомий захопив автобус із заручниками

У чоловіка при собі зброя та вибухівка

У центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у своєму Facebook, передає РБК - Україна.

Вказано, що в області ввели оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

Місцеве видання "Волинські новини" інформує, що очевидці повідомляють про те, що чули постріли. Перед драмтеатром знаходиться автобус із пошкодженими вікнами.

На місці працюють декілька екіпажів поліції та вибухотехніки.

Зазначається, що наразі кількість заручників невідома та чітких вимог чоловік не висловлює. При цьому деякі ЗМІ повідомляють, що у заручниках перебувають 20 людей.

У поліції інформують, що чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою. Правоохоронці ж ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.

Мешканців та гостей міста просять поставитись із розумінням та заради власної безпеки не йти та не їхати у центр Луцька.

Близько 10:10 у центрі міста пролунала автоматна черга.

Нагадаємо, що Укрзалізниця та Національна поліція запустили пілотні проєкти супроводу пасажирів поїздів далекого сполучення поліцейськими.